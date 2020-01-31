Star TV ekranlarında cuma akşamları izleyicisiyle buluşan Babil dizisinin yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Harun mektubun peşine düşüyor. Yeni bölümde İrfan, yıllar sonra karşısına çıkan büyük aşkı İlay'la sarsılırken, Eda evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını fark ediyor. İzleyiciler şimdi Babil 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz için zaman azalırken İrfan ve Egemen ponzi sistemine para çekmek için yeni bir maceraya atılıyor.

İRFAN YILLAR SONRA İLAY İLE KARŞILAŞIYOR

İrfan, yıllar sonra karşısına çıkan büyük aşkı İlay'la sarsılırken, Eda evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını fark ediyor.

HAKAN AYŞE'Yİ KISKACINA ALIYOR

Ayşe, Süleyman'la ne işi olduğunu anlamadığı İrfan'ın gizemini çözmeye çalışırken, Hakan da Ayşe'yi kıskacına alıyor. İlay'ın hırsı ve Eda'nın şüphesi işleri daha da karmaşık hale getiriyor. Ailesini korumak için tehlikeli bir hamle yapmak zorunda kalıyor ve bir kere daha Süleyman'la karşı karşıya geliyor.

AYŞE KARAR VERMEK ZORUNDA KALIYOR

Ayşe, hiç beklenmedik bir anda İrfan'ın karşısına çıkınca önemli bir karar vermek zorunda kalıyor. Süleyman, bir yandan İrfan'la uğraşırken Kudret'le İlay yüzünden yaşanacak savaşın ilk kurşunu atılıyor. Deniz'in zamanı azalırken İrfan Egemen'le, dokunduğu herkesin hayatını değiştirecek tehlikeli oyuna başlıyor.