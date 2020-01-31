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  • 31.01.2020 22:46
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 22:50

541. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Rıza Baba Mesut’u korumak için harekete geçiyor!

Ekranların sevilen dizisi bu akşam saat 20.00'de 540. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecanın yine dorukta olduğu yeni bölümde ekip Nevres ve Baki'nin peşine düşüyor ve Mesut, Nevres'i kıstırdığını düşünüyor. Çatışma başlıyor ancak Tarık o sırada bir oyun oynuyor. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Kanal D'de izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'ın son bölümünde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Nevres, ailesinin katilinin Mesut olduğunu düşünüp intikam yemini ediyor. Bölümün sona ermesinin ardından Arka Sokaklar 541. bölüm fragmanını beklenmeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hüsnü ve Zeliha… İkisi de kurtulmuştur. Herkes rahat bir nefes alır. Ekip, Nevres'i elinden kaçırmıştır. Savcı Fahri, Rıza Baba'yı sıkıştırmaya başlamıştır bile. Eğer Nevres'i bir an önce bulmazlarsa, başları büyük derde girecektir.

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