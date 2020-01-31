Kanal D'de izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'ın son bölümünde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Nevres, ailesinin katilinin Mesut olduğunu düşünüp intikam yemini ediyor. Bölümün sona ermesinin ardından Arka Sokaklar 541. bölüm fragmanını beklenmeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hüsnü ve Zeliha… İkisi de kurtulmuştur. Herkes rahat bir nefes alır. Ekip, Nevres'i elinden kaçırmıştır. Savcı Fahri, Rıza Baba'yı sıkıştırmaya başlamıştır bile. Eğer Nevres'i bir an önce bulmazlarsa, başları büyük derde girecektir.