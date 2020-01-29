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  • 29.01.2020 19:31
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 19:31

kimdir? Kuruluş Osman Rabia ? İşte hayatına dair bilgiler

kimdir? ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de 8. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dizide dikkat çeken tarihi karakterlerden birisi de Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun oldu. Özellikle dizinin yayınlandığı saatlerde izleyiciler arama motorlarında Bala Hatun hakkında araştırma yapıyor. Ekranları başında diziyi takip edenler Kuruluş Osman sorusuna yanıt arıyor. İşte hayatına dair bilgiler

Kuruluş Osman dizisindeki tarihi karakterler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Bala Hatun'un hayatı izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Kuruluş Osman izleyicileri özellikle dizinin yayınlandığı şu saatlerde Bala Hatun kimdir sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte Bala Hatun'un hayatına dair bilgiler

KURULUŞ OSMAN'DAKİ BALA HATUN TARİHTE KİMDİR?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

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