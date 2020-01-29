Kuruluş Osman dizisindeki tarihi karakterler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Bala Hatun'un hayatı izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Kuruluş Osman izleyicileri özellikle dizinin yayınlandığı şu saatlerde Bala Hatun kimdir sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte Bala Hatun'un hayatına dair bilgiler

KURULUŞ OSMAN'DAKİ BALA HATUN TARİHTE KİMDİR?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.