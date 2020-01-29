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    • 29.01.2020 14:35
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    • 29.01.2020 14:37

    'nin merakla beklenen 2. sezon tarihi belli oldu mu? ne zaman başlıyor?

    dizisi ilk sezonuyla Netflix platformunda seyirci karşısına çıktı. Netflix'in ikinci Türk yapımı dizisi olan Atiye'nin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Beren Saat ile Mehmet Günsür'ün başrolünü oynadığı Atiye'nin yeni sezonu için çalışmalar devam ediyor. Peki, Atiye'nin merakla beklenen 2. sezon tarihi belli oldu mu? ne zaman başlıyor?

    Atiye 2. yeni sezon ne zaman başlıyor?

    2. yeni sezon ne zaman başlıyor? Ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmek isteyen Atiye'nin Göbeklitepe'de arkeolog Erhan ile tanışmasının ardından yaşadıkları olayların ekranlara geldiği Atiye dizisinin ikinci sezonu için araştırmalar sürüyor. Netflix platformunda yayınlanan Atiye dizisinin ikinci sezonu için açıklama geldi mi? ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

    ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?

    Atiye dizisinin ilk sezonu geçtiğimiz gün yayınlandı. İlk sezonun ardından ikinci sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Ancak dizinin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Atiye 2. sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

    ATİYE OYUNCU KADROSU

    -Beren Saat

    -Metin Akdülger

    -Başak Köklükaya

    -Melisa Şenolsun

    -Mehmet Günsür

    -Hazal Türesan

    -Tim Seyfi

    -Cezmi Baskın

    -Civan Canova

    -Meral Çetinkaya

    Atiye 1. bölüm özeti

    Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu, Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.

    Atiye 2. bölüm özeti

    Aklından çıkaramadığı bir vizyon, düğün hazırlıkları yapan Atiye'yi rahatsız eder. Erhan, Atiye'nin karşısına çıkıp duran kadın hakkında bir ipucu bulur.

    Atiye 3. bölüm özeti

    Zühre'nin kimliği açığa çıkarken Atiye kasten bir örtbas yapıldığından şüphelenir. Erhan, babasını Göbeklitepe'de kör bir kadının ziyaret ettiğini öğrenir.

    Atiye 4. bölüm özeti

    Serdar, Atiye'yi bulmaya çabalarken Erhan kendi ailesine ilişkin bir vizyon görür. Zühre, Atiye'ye görevini ve mistik ortak soylarını açıklar.

    Atiye 5. bölüm özeti

    Mağaranın içinde Atiye, geçmişiyle uzlaşır ve korkularıyla yüzleşir. Atiye'nin hayatı pamuk ipliğine bağlıyken Erhan, aceleyle tünelin girişini bulmaya çalışır.

    Atiye 6. bölüm özeti

    Şahmeran'ın resmi, Erhan'ın şüphelerini doğrular. Kurtiz ailesindeki ölümleri araştıran Atiye, şans eseri şoke edici bir gerçeğe ulaşır.

    Atiye 7. bölüm özeti

    Serdar'ın baskısı altında ezilen Ozan, Atiye'ye itirafta bulunma çabalarıyla ilgili olarak Cansu ile yüzleşir. Bir ihanet, Atiye'nin kaderini belirlemek üzeredir.

    Atiye 8. bölüm özeti

    Zühre, geçmişe yapılan geri dönüşte Atiye ve Erhan ile ilgili kehanetlerini Nazım'a anlatır. Atiye'nin aldığı önemli karar, gerçekliği kaçınılmaz şekilde değiştirir.

    ATİYE DİZİSİNİN KONUSU

    Atiye dizisinin konusu: Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

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