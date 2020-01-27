Kanal D'de izleyicileri ekran başına kilitleyen Zalim İstanbul bu akşam 28. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Şeniz'in Nedim'i sürüklediği uçurumda Agah yeğeni için elinden geleni yapıyor. Agah'ın şüpheleri Nedim için yıkım oluyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Zalim İstanbul 28. bölüm fragmanını merak ediyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şeniz Nedim'in sınırlarını zorlamıştır. Nedim'in ilk sığınağı amcası olur. Şeniz'in Nedim'i sürüklediği uçurumda Agah yeğeni için elinden geleni yapacaktır.