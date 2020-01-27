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  • 27.01.2020 23:27
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 23:28

29. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Nedim'in ilk sığınağı amcası oluyor

Pazartesi günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan 'un yeni bölümünde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu bölümde Şeniz Nedim’in sınırlarını zorluyor. Nedim’in ilk sığınağı ise amcası oluyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . bölüm fragmanı izleyiciler tarafından beklenmeye başlandı. İşte dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler

Kanal D'de izleyicileri ekran başına kilitleyen Zalim İstanbul bu akşam 28. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Şeniz'in Nedim'i sürüklediği uçurumda Agah yeğeni için elinden geleni yapıyor. Agah'ın şüpheleri Nedim için yıkım oluyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Zalim İstanbul 28. bölüm fragmanını merak ediyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şeniz Nedim'in sınırlarını zorlamıştır. Nedim'in ilk sığınağı amcası olur. Şeniz'in Nedim'i sürüklediği uçurumda Agah yeğeni için elinden geleni yapacaktır.

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