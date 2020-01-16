Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 16.01.2020 18:37
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 18:42

6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon fragmanı yayında mı?

Dünya genelinde milyonlarca izleyicinin takip ettiği 5. sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Diziyle ilgili gelişmeleri merak edenler özellikle 5. sezonun ardından tarihi hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda özellikle şu günlerde izleyiciler başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Peaky Blinders yeni sezon fragmanı yayında mı? İşte merak edilenler...

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak?

Başrollerinde Cillian Murphy, Sam Neill ve Helen McCrory gibi isimlerin yer aldığı Peaky Blinders dizisinin 6. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri 5. sezonun ardından Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, Netflix tarafından Peaky Blinders 6. sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

PEAKY BLİNDERS 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Peaky Blinders 6. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yeni sezon tanıtımının yayınlanması ile birlikte 6. sezonun başlayacağı tarihin belli olması bekleniyor. Netflix tarafından Peaky Blinders'ın 6. sezon tarihi ve fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriPeaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon fragmanı yayında mı?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri