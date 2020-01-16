Başrollerinde Cillian Murphy, Sam Neill ve Helen McCrory gibi isimlerin yer aldığı Peaky Blinders dizisinin 6. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri 5. sezonun ardından Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, Netflix tarafından Peaky Blinders 6. sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

PEAKY BLİNDERS 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Peaky Blinders 6. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yeni sezon tanıtımının yayınlanması ile birlikte 6. sezonun başlayacağı tarihin belli olması bekleniyor. Netflix tarafından Peaky Blinders'ın 6. sezon tarihi ve fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacak.