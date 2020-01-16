Atiye yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye 27 Aralık 2019 tarihinde 1. sezonuyla izleyicisiyle buluştu. Atiye dizisinin ilk sezonun ardından ikinci sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu kapsamda dizinin izleyicileri arama motorlarında Atiye 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atiye dizisinin ilk sezonu geçtiğimiz yayınlandı. İkinci sezon için bekleyiş devam ediyor ancak dizinin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Atiye 2. sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI

Atiye: Beren Saat

Ozan: Metin Akdülger

Erhan: Mehmet Günsür

Cansu: Melisa Şenolsun

Atiye dizisinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi gibi isimler de yer alıyor.