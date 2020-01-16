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  • Son Güncelleme: 16.01.2020 17:31

Heyecan sürüyor! 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon tarihi duyuruldu mu?

2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Atiye dizisinin ilk sezonu izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. İlk sezonu bitiren izleyiciler özellikle şu sıralar Atiye 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Atiye yeni sezon oyuncuları kimler olacak? Atiye yeni sezon tarihi duyuruldu mu? İşte detaylar...

Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak?

Atiye yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye 27 Aralık 2019 tarihinde 1. sezonuyla izleyicisiyle buluştu. Atiye dizisinin ilk sezonun ardından ikinci sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu kapsamda dizinin izleyicileri arama motorlarında Atiye 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atiye dizisinin ilk sezonu geçtiğimiz yayınlandı. İkinci sezon için bekleyiş devam ediyor ancak dizinin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Atiye 2. sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI

Atiye: Beren Saat
Ozan: Metin Akdülger
Erhan: Mehmet Günsür
Cansu: Melisa Şenolsun

Atiye dizisinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi gibi isimler de yer alıyor.

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