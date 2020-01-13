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  • 13.01.2020 12:47
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 12:47

6. sezon ne zaman? Netflix yayınlandı mı?

, Netflix platformunda yayınlanan ve dünya geneline ilgiyle takip edilen diziler arasında yer alıyor. Cillian Murphy, Sam Neill ve Helen McCrory'nin paylaştığı dizinin beşinci sezonu efsanevi bir sonla bitmişti. Dizinin takipçileri yeni sezonu bekliyor. Peki, ? Netflix yayınlandı mı?

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman?

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Beşinci sezonunu efsanevi bir sonla bitiren dizinin, yeni sezonu için izleyiciler araştırmalarını sürdürüyor. Peaky Blinders'ın 5. sezon son bölümünde Michael, aile toplantısında cüretkâr bir teklifte bulunur. Köstebeğin kimliği tespit edilir. Tommy eski bir düşmanından Mosley'yi saf dışı etme planı için yardım ister. Gözler yeni sezona çevrildi. Peki, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders 6. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

PEAKY BLİNDERS 6. SEZON NE ZAMAN?

Peaky Blinders dizisinin 6. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni sezon tanıtımının yayınlanması ile birlikte 6. sezonun başlayacağı tarihin belli olması bekleniyor.

Netflix tarafından Peaky Blinders'ın 6. sezon tarihi açıklandığında haberimizde yer alacak.

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