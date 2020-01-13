Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal'ın kaleme aldığı Atiye 27 Aralık 2019 tarihinde 1. sezonuyla izleyici karşısına çıktı. İlk sezonun ardından izleyiciler yeni sezonun başlayacağı tarihi merak etmeye başladılar. Peki, Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak? Atiye'nin 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?

Atiye dizisinin ilk sezonu geçtiğimiz gün yayınlandı. İlk sezonun ardından ikinci sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Ancak dizinin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Atiye 2. sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

ATİYE OYUNCU KADROSU

-Beren Saat

-Metin Akdülger

-Başak Köklükaya

-Melisa Şenolsun

-Mehmet Günsür

-Hazal Türesan

-Tim Seyfi

-Cezmi Baskın

-Civan Canova

-Meral Çetinkaya