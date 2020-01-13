Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "La Giocondo hangi ünlü tablonun diğer adıdır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: La Giocondo hangi ünlü tablonun diğer adıdır?

A: İnci Küpeli Kız

B:Yıldızlı Gece

C: Mona Lisa

D: Çığlık

Doğru cevap: C: Mona Lisa