Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Deve kuşu gibi TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Deve kuşu gibi TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir?

A: Uygun şartlarda terslik çıkaranlar

B: Olup bitenleri görmezden gelenler

C: Gerçekleri çarpıtanlar

D: Doğruları söyleyenler

Doğru cevap: A: Uygun şartlarda terslik çıkaranlar