KURULUŞ OSMAN TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ

Burak Özçivit (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), İsmail Hakkı (Samsa), Seda Yıldız (Şeyh Edebalı), Ayşegül Günay (Zöhre), Tuğrul Çetiner (Yannis), Eren Vurdem (Konur Alp), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Burak Sarımola (Andreas), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan Atv dizisi Kuruluş Osman 4. son bölüm ile tüm kategorilerde birinci olarak yine Çarşamba'nın galibi oldu! Yayınlanan son bölümün ardından gelen Kuruluş Osman 5. yeni bölüm fragmanı ise izleyicide büyük merak uyandırdı.

Çarşamba akşamları Atv'de ekranlara gelmeye başlayan Kuruluş Osman 4. son bölüm ile Tüm Kişiler' de % 14,46 izlenme oranı ve % 31,43 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 14,02 izlenme oranı ve % 31,96 izlenme payı, 20+ABC1'de % 15,68 izlenme oranı ve %32,67 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın dördüncü bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı.

TÜRKİYE VE DÜNYADA KURULUŞ OSMAN KONUŞULDU!

Kuruluş Osman'ın 4. Bölüm etiketi #VatanDemek, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 1. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Kuruluş Osman 5. bölümüyle 18 Aralık Çarşamba saat 20.00'de Atv 'de!

KURULUŞ OSMAN 4. SON BÖLÜME DAMGA VURAN BAMSI VE OSMAN'IN VATAN AŞKI KONUŞMASI

Atv ekranlarında Çarşamba akşamları izleyicisi ile buluşan ve reyting rekorları kıran Kuruluş Osman 4. son bölüme Osman ve Bamsı'nın vatan aşkı konuşması damga vurdu.