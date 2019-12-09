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  • 09.12.2019 16:11
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 16:11

Tarih açıklandı! 4. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon oyuncuları kimler olacak?

Dünya genelinde milyonlarca izleyicisi bulunan dizisinin 3. sezonu izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edilmişti. Üçüncü sezonun sona ermesinin ardından gözler La Casa de Papel 4. sezonu için yapılacak açıklamadaydı. Netflix'ten yapılan açıklamaya göre La Casa de Papel 4. sezon tarihi belli oldu. Peki, La Casa de Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon oyuncularına dair bilgiler...

Tarih açıklandı! La Casa de Papel 4. sezon ne zaman?

Geçtiğimiz aylarda sona eren 3. sezonun ardından La Casa de Papel'in 4. sezonu heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Netflix Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan açıklamanın ardından izleyiciler şimdi büyük bir heyecanla La Casa de Papel 4. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. ''Kaos devam ediyor'' notuyla paylaşılan La Casa de Papel 4. sezon fragmanı izleyicilerin dikkatini çekti. İşte diziye dair merak edilenler...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix'in resmi twitter hesabından yapılan açıklamada La Casa de Papel için "3 Nisan'da kaos devam ediyor!" ifadelerine yer verildi.

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