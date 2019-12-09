Geçtiğimiz aylarda sona eren 3. sezonun ardından La Casa de Papel'in 4. sezonu heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Netflix Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan açıklamanın ardından izleyiciler şimdi büyük bir heyecanla La Casa de Papel 4. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. ''Kaos devam ediyor'' notuyla paylaşılan La Casa de Papel 4. sezon fragmanı izleyicilerin dikkatini çekti. İşte diziye dair merak edilenler...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix'in resmi twitter hesabından yapılan açıklamada La Casa de Papel için "3 Nisan'da kaos devam ediyor!" ifadelerine yer verildi.