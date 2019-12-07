ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkatini çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya yöneltilen soruda, "Mihver ve Müttefik Devletleri adı altında iki gruba ayrılmış ülkelerden söz ediliyorsa dersin konusu nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Mihver ve Müttefik Devletleri adı altında iki gruba ayrılmış ülkelerden söz ediliyorsa dersin konusu nedir?

A: 1. Dünya Savaşı

B: Kore Savaşı

C: 2. Dünya Savaşı

D: Yüz Yıl Savaşı

Doğru cevap: 2. Dünya Savaşı