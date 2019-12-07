ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkatini çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya yöneltilen soruda, "Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada hangi ada grubu içerisinde yer alır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada hangi ada grubu içerisinde yer alır?

A: On İki Adalar

B: Prens Adaları

C: Boğazönü Adaları

D: Kiklad Adaları

Doğru cevap: C: Boğazönü Adaları