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  • 04.12.2019 19:33
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 19:33

nerede çekiliyor? Kuruluş Osman'ın çekildiği yer nerede ve seti hangi ilde?

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve devletin kurucusu Osman Gazi'nin hayatını anlatan izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kısa sürede büyük bir beğeniyle takip edilen dizinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Bu kapsamda yeni bölümü ekranları başından takip eden izleyiciler Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kuruluş Osman'ın çekildiği yer nerede ve seti hangi ilde? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

Kuruluş Osman nerede çekiliyor?

ATV'nin iddialı prodüksiyonuyla dikkat çeken Kuruluş Osman dizisi yayınlanan bölümleriyle milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyerek zirvede yer aldı. Kuruluş Osman dizisi yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler ise "Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kuruluş Osman'ın çekildiği yer nerede ve seti hangi ilde? İşte dizinin çekildiği yer...

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şu an 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alıyor.

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