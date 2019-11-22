Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta'da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 22 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde... Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

22 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

22 Kasım Gelinim Mutfakta eleneni ve birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

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