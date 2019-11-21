ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen ve yayınlandığı günden bu yana izleyicilerin gönlüne taht kuran Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Bölümde Demir annesinin, Yılmaz Müjgan ve Fekeli'nin zoruyla yan yana geliyor. Ancak buluşmanın "barışma" kısmı, ilk dakikada alevli tartışmalara ev sahipliği yapıyor. İzleyiciler bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Demir annesinin, Yılmaz Müjgan ve Fekeli'nin zoruyla yan yana gelir. Ama buluşmanın "barışma" kısmı, ilk dakikada alevli tartışmalara ev sahipliği yapacaktır. Ardından da iki aile uzun süre bir araya gelemeyecek bir hale geliyor. Evdeki buluşmanın ardından Yılmaz, bir barışma adımı daha atacaktır. Ancak bu adımın sonunda da Demir ve Yılmaz bu kez çarşının ortasında yine restleşecektir.