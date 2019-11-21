Gündüz ve gece kuşağı yapımlarını ekranları başında merakla takip eden izleyiciler 21 Kasım Perşembe gününün reyting sonuçlarını merak ediyor. Bu akşam saat 20.00'de Bir Zamanlar Çukurova 45. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken, beyazperdede izleyiciler tarafından büyük ilgi gösterilen Dağ 2 filmi izleyicisiyle buluştu. İzleyiciler şimdi Bir Zamanlar Çukurova, Dağ 2 ve diğer yapımların reyting sıralamasını öğrenmek istiyor.

21 KASIM PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Kasım Perşembe reyting sonuçları henüz açıklandı. Perşembe gününün reyting sonuçları 22 Kasım Cuma günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.