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  • Son Güncelleme: 21.11.2019 23:52

21 Kasım Perşembe açıklandı mı? , Dağ 2

21 Kasım Perşembe gününün , günün en çok sorgulatılanları arasında bulunuyor. Reyting sonuçları hakkında araştırmalar artış gösterirken 21 Kasım Perşembe günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, açıklandı mı? İşte , Dağ 2 hakkında merak edilenler...

Gündüz ve gece kuşağı yapımlarını ekranları başında merakla takip eden izleyiciler 21 Kasım Perşembe gününün reyting sonuçlarını merak ediyor. Bu akşam saat 20.00'de Bir Zamanlar Çukurova 45. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken, beyazperdede izleyiciler tarafından büyük ilgi gösterilen Dağ 2 filmi izleyicisiyle buluştu. İzleyiciler şimdi Bir Zamanlar Çukurova, Dağ 2 ve diğer yapımların reyting sıralamasını öğrenmek istiyor.

21 KASIM PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Kasım Perşembe reyting sonuçları henüz açıklandı. Perşembe gününün reyting sonuçları 22 Kasım Cuma günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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