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  • Son Güncelleme: 20.11.2019 20:46

'i canlandıran kimdir? , nereli?

3 kıtaya hükmetmiş Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve Osman Gazi'nin hayatını anlatan olan dizisi ATV ekranlarında saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Osman Gazi'yi canlandırıyor. İzleyiciler bu nedenle arama motorlarında sorusuna yanıt arıyor. Peki, , nereli? İşte hayatı...

Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit kimdir?

Kuruluş Osman dizisi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi'ye ünlü oyuncu Burak Özçivit hayat veriyor. İzleyiciler özellikle şu saatlerde Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Burak Özçivit kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen bilgiler...

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Aslen Gaziantepli olan Burak Özçivit 24 Aralık 1984'te İstanbul'da doğdu. Kazım İşmen Lisesi'ni başarılı bir öğrenci olarak bitiren Özçivit, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünü okudu.

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