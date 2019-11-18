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  • 18.11.2019 19:56
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 19:56

845. canlı izle

bu akşam 845. üyle saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Ünlü oyuncu 'nun sunucu koltuğunu devraldığı yarışmada yine heyecan dorukta. Kim Milyoner Olmak İster 18 Kasım yeni bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

bu akşam 845. üyle saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Ünlü oyuncu 'nun sunucu koltuğunu devraldığı yarışmada yine heyecan dorukta. Kim Milyoner Olmak İster 18 Kasım yeni bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

PROGRAMIN FORMATI NEDİR?
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

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