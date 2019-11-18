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  • Son Güncelleme: 18.11.2019 21:22

Hangi ikisi 'gaz devi' olarak adlandırılan gezegenlerdendir?

Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de bu akşam yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Hangi ikisi 'gaz devi' olarak adlandırılan gezegenlerdendir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Hangi ikisi 'gaz devi' olarak adlandırılan gezegenlerdendir?

Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangi ikisi 'gaz devi' olarak adlandırılan gezegenlerdendir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı..

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Hangi ikisi 'gaz devi' olarak adlandırılan gezegenlerdendir?

A: Merkür ve venüs
B: Dünya ve Mars
C: Jüpiter ve Satürn
D: Eris ve Naptürm

Doğru cevap: Jüpiter ve Satürn

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