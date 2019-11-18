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  • Son Güncelleme: 18.11.2019 22:45

Hangi rengi ifade eden kelimenin den gelen kökeni "kralın payı" anlamına gelmektedir?

Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve ’nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de bu akşam yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Hangi rengi ifade eden kelimenin den gelen kökeni "kralın payı" anlamına gelmektedir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Dikkat çeken 'Sanskritçe' sorusu!

Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. "Hangi rengi ifade eden kelimenin den gelen kökeni "kralın payı" anlamına gelmektedir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangi rengi ifade eden kelimenin Sanskritçeden gelen kökeni "kralın payı" anlamına gelmektedir?
A: Kırmızı
B: Sarı
C: Turuncu
D:
Doğru cevap: Lacivert

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