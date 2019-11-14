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  • Son Güncelleme: 14.11.2019 23:49

açıklandı mı? Türkiye-İzlanda maçı, reyting sıralaması

14 Kasım Perşembe günü ATV ekranlarında 44. bölümüyle, TRT 1 ekranlarında ise Türkiye ve İzlanda maçı yayınlandı. Ekranları başında dizi ve programları takip edenler programların sona bulmasıyla birlikte açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Türkiye-İzlanda maçı, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması...

14 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?

Bugün ekranları başında dizi, film, program ve haberleri yakından takip eden izleyiciler gün sonunda reyting sonuçlarını merak ediyor. 14 Kasım Perşembe günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak edilirken reyting sonuçları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 14 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? İşte reytingler hakkında merak edilen detaylar...

14 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Kasım Perşembe günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sıralaması 15 Kasım Cuma günü öğlen saatlerine doğru belli olacaktır.

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