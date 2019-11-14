Bugün ekranları başında dizi, film, program ve haberleri yakından takip eden izleyiciler gün sonunda reyting sonuçlarını merak ediyor. 14 Kasım Perşembe günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak edilirken reyting sonuçları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 14 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? İşte reytingler hakkında merak edilen detaylar...

14 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Kasım Perşembe günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sıralaması 15 Kasım Cuma günü öğlen saatlerine doğru belli olacaktır.