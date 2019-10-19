ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangisine sarman denir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisine sarman denir?

A: Sarı ibrikli papağan

B: Sarı tüylü kedi

C: Sarı yeleli at

D: Sarı kulaklı köpek

Doğru Cevap: Sarı tüylü kedi