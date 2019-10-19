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  • Son Güncelleme: 19.10.2019 22:45

Hangisine sarman denir? Kim Olmak İster sorusu

Cumartesi günleri ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen Kim Olmak İster yarışmasında yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Hangisine sarman denir?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor.

Hangisine sarman denir?

ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangisine sarman denir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisine sarman denir?

A: Sarı ibrikli papağan

B: Sarı tüylü kedi

C: Sarı yeleli at

D: Sarı kulaklı köpek

Doğru Cevap: Sarı tüylü kedi

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