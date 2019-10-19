ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Günümüzde tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Günümüzde tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez?

Doğru Cevap: Kaplumbağa terbiyecisi