Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam heyecan dorukta olacak. Özellikle Hızır, İlyas ve Alparslan'ın Altan tarafından sorguya alınması ortalığın iyice karışmasına neden olacak. Hızır ve dostlarının düşmanı olanların bu sefer hedefinde Haşmet Façalı var. Haşmet Façalı'ya hastanede suikast girişiminde bulunuluyor. Heyecan dolu sahneleriyle EDHO 143 . bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 143. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda, düşmanın ablukası altında kalmışlardır. Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak, yaşanan çatışmayla sınırlı kalmaz.

ALTAN, ÇAKIRBEYLİLERİ SORGUYA ALIYOR

Hızır'dan aldığı darbenin cevabını derhal vermek isteyen Altan, Çakırbeylileri istihbarat sorgusuna alacaktır. Ailesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluş o kadar kolay olmayacaktır.

MASADA ORTALIK KARIŞIYOR

Masanın kimi üyeleri merakla Çakırbeylilerden gelecek iyi haberleri beklerken, kimi üyeleri de hastanede ölüm kalım savaşı vermektedir.

HAŞMET'E SUİKAST GİRİŞİMİ

Haşmet çatışmadan sağ salim kurtulmayı başarabilmiş olsa da düşmanları işlerini yarım bırakmamaya kararlıdır. En çok da Emine'yi sarsacak olan olay, Façalılar ile Meftunlar arasındaki kavganın da kızışmasına neden olacaktır.

ALTAN'DAN ALPARSLAN'A İŞKENCE

Altan, masadan istediklerini alana kadar Alparslan'a işkence edebileceğini, Hızır'a gönderdiği bir video ile kanıtlar. Hızır ise yeğeni için canı dahil ne gerekiyorsa vermeye hazırdır.



