Gelinim Mutfakta programı izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor. Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı sevilen programda haftanın birincisinin kim olduğu ve yarışmaya hangi gelin ve kaynananın veda ettiği merak konusu oldu. Gelinler arasında rekabet devam ederken Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu sorusu araştırılıyor. Peki, bu hafta Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte son detaylar...

11 EKİM GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde Kıymet ve kayınvalidesi Nur Hanım kendi istekleriyle yarışmadan elendi.