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  • 11.10.2019 16:23
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 16:23

11 Ekim haftanın birincisi kim oldu? Bu hafta Gelinim Mutfakta'dan kim elendi?

ekranlarında haftaiçi her gün 13.00'te izleyici karşısına çıkan programı izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Yarışmayla ilgili gelişmeleri yakından takip eden izleyiciler 11 Ekim kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, bu hafta Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte merak edilenler...

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta programı izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor. Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı sevilen programda haftanın birincisinin kim olduğu ve yarışmaya hangi gelin ve kaynananın veda ettiği merak konusu oldu. Gelinler arasında rekabet devam ederken Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu sorusu araştırılıyor. Peki, bu hafta Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte son detaylar...

11 EKİM GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde Kıymet ve kayınvalidesi Nur Hanım kendi istekleriyle yarışmadan elendi.

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