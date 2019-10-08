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  • 08.10.2019 23:46
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 23:46

143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çakırbeyliler'in yeni planı ortalığı karıştıracak!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz salı günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Hızır ve Altan'ın karşı karşıya gelmesi ve Ünal'ın öldüğünü öğrenmesi ortalığı iyice karıştırdı. İzleyiciler bölümün ardından şimdi heyecanla nı bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

EDHO 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İzleyicilerin salı akşamları büyük bir merakla takip ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz heyecan dolu yepyeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Hızır, yaptığı son infazla, bir ganimet ele geçirerek başarıya ulaşmış olsa da Amerikalı düşmanlarının radarına girmekle büyük bir risk aldığının farkına varıyor. Heyecan dolu bölümün hemen ardından izleyiciler EDHO 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, yaptığı son infazla, bir ganimet ele geçirerek başarıya ulaşmış olsa da Amerikalı düşmanlarının radarına girmekle büyük bir risk aldığının farkındadır.

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