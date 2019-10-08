İzleyicilerin salı akşamları büyük bir merakla takip ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz heyecan dolu yepyeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Hızır, yaptığı son infazla, bir ganimet ele geçirerek başarıya ulaşmış olsa da Amerikalı düşmanlarının radarına girmekle büyük bir risk aldığının farkına varıyor. Heyecan dolu bölümün hemen ardından izleyiciler EDHO 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, yaptığı son infazla, bir ganimet ele geçirerek başarıya ulaşmış olsa da Amerikalı düşmanlarının radarına girmekle büyük bir risk aldığının farkındadır.