Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Diriliş Osman yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Diriliş Osman'ın başlayacağı tarihe az bir zaman kaldı. Diriliş Osman'ın yapımcı Mehmet Bozdağ, Diriliş Ertuğrul'daki başarısını Osman'da da sürdürmeyi hedefliyor. Diriliş serisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın dev oyuncu kadrolu ve kusursuz prodüksiyonlu Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı adlı yeni filmi de en az Diriliş Osman kadar merakla bekleniyor. İşte Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosu ve Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin hikayesi ve fragmanı...

TÜRKLER GELİYOR NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin fragmanında "Yakında sinemalarda." ifadelerine yer verildi.