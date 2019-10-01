Star TV'de artık salı günleri izleyicisi karşısına çıkan Kardeş Çocukları dizisi yeni bölümüyle dikkat çekti. Son bölümde ortalık iyice karışırken Ümran, Hayat'ı tehlikeden uzaklaştırmaya çalışırken Hayat annesine olan tepkisi yüzünden Harmancı'da çalışmaya devam etme konusunda kararlı davranıyor. İzleyiciler bölümün sona ermesiyle birlikte Kardeş Çocukları 21. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ümran, Lebriz ve Yıldırım arasında yaşananların duygusal sarsıntısını atlatamadan hayatlarındaki Adnan gerçeğiyle yüz yüze kalır. Adnan'ın Ümran'ın peşine düşmesi karşısında Yıldırım'ın gösterdiği şiddetli tepkiyle birlikte, Adnan'ın tüm dikkati artık Ümran'ın üzerindedir.