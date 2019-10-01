ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Meftun ve Çakırbeyli aileleri arasında gerginliğin giderek arttığı bölümün hemen ardından izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Meftun Ailesi'nin başına geçen Feyyaz'ın, yakın zamanda başına bela olabileceğini anlayan Hızır, vakit kaybetmeden harekete geçer. Hızır Ali'ye gizli bir ekip kurmasını söyleyerek verdiği önemli görevle, düşmanından bir adım önde olmayı amaçlamaktadır.