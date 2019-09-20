20 Eylül Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu toplam puan durumları! Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında cuma günleri haftanın finali gerçekleşiyor. Bugün haftanın finalinde ise en düşük puanı alan isim yarışmaya veda edecek. Peki 20 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek'in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.