20 Eylül Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu toplam puan durumları! Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında cuma günleri haftanın finali gerçekleşiyor. Bugün haftanın finalinde ise en düşük puanı alan isim yarışmaya veda edecek. Peki 20 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek'in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.
20 Eylül Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu toplam puan durumları!
Kanal D ekranlarının en fazla izlenen yarışma programı olan Gelinim Mutfakta'da bugün eleme heyecanı yaşanacak. Gelinim Mutfakta Fatih Ürek'in sunumu ile hafta içi her gün 12.45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi. 5 gün boyunca gelinler yemekleri ile yarışıyorlar. 5 günün sonunda en yüksek puanı alan isim bileziklerin sahibi oluyor. Fatih Ürek birinci olan ismi açıklıyor. Peki 20 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi olan yarışmacı ise 5 bilezik ödülüne sahip olarak hanesine yazdıracak. Peki, Gelinim Mutfakta 20 Eylül 2019 bilezik ödülünü kim kazandı?
- 18 Eylül reyting sonuçları açıklandı
- Müge Anlı canlı yayında gelen telefonla şok oldu!
- Kuzgun 18. bölüm fragmanı yayınlandı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.