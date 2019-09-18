Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 18.09.2019 13:47
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 14:13

Seksenler bombası! Seksenler dizisi ne zaman?

1 ekranlarında yayınlandığı döneme damgasını vuran Seksenler leriyle tekrar izleyici karşısına çıkacak. Efsane dizisnin eski bölümleri bile çok izlenenler arasına giriyordu. Yapımcı ve senarist yakın zamanda Seksenler'in tekrar geri döneceğini açıklamıştı. Dizinin undan ilk tanıtım yayınlandı. Yeniden bir arada olmanın heyecanını yaşayan oyuncular TRT 1 ekranında izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Peki, Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak? Klasik bir Türk ailesi üzerindeki etkilerini hedefleyen eğlenceli bir dönem sitcom'u olan dizi sosyal hayattaki değişimin, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediğini gözler önüne sermektedir.

Seksenler bombası! Seksenler dizisi yeni bölüm ne zaman?

Seksenler dizisi yeni bölüm ne zaman başlayacak? Bir dönemin efsane dizisi Seksenler yeni sezonuyla geri dönüyor. TRT 1 ekranlarında izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Seksenler uzun bir aranın ardından yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İzleyiciler tarafından büyük bir merakla beklenen Seksenler yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Peki, Seksenler yeni bölümleri ne zaman başlayacak? İşte Seksenler dizisine dair merak edilenler... Geçtiğimiz hafta Birol Güven'in ev sahipliğinde senaryo çalışması ve okuma provası yapan ekipten bir de tanıtım geldi. Yeniden bir arada olmanın heyecanını yaşayan oyuncular dizinin hafta içi her gün olmasını büyük bir sevinç ile karşıladı ve tanıtımdan eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriSeksenler bombası! Seksenler dizisi yeni bölüm ne zaman?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri