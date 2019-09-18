Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 18.09.2019 23:16
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 23:16

15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kerem ve Ayşe arasında denetmen krizi yaşanıyor

Kanal D ekranlarında izleyici karşısında çıkan yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Kerem ve Ayşe arasında denetmen krizi yaşanması izleyicileri ekran başına kilitledi. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte diziye dair merak edilenler...

Afili Aşk 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çarşamba akşamları Afili Aşk izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Afili Aşk'ın son bölümünde yaşanan olaylar izleyicileri heyecanlandırmaya devam etti. Yeni bölümde Muhsin'in yorgun kalbi, Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliklerini duymaya dayanamıyor. Şimdi izleyiciler Afili Aşk 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Muhsin'in yorgun kalbi, Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliklerini duymaya dayanamaz. Muhsin'in kalp krizi tüm ailede korku yaratır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriAfili Aşk 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kerem ve Ayşe arasında denetmen krizi yaşanıyor
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri