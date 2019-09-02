ATV ekranlarında her çarşamba saat 20.00'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Eylül ayının ilk günlerinde gözler Sen Anlat Karadeniz 3. sezon yayın tarihine çevrildi. Bir süredir merakla araştırılan Sen Anlat Karadeniz 3. sezon ne zaman başlayacak sorusu yanıt buldu. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi...

SEN ANLAT KARADENİZ 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sen Anlat Karadeniz'in 3. sezon tarihi 4 Eylül Çarşamba olarak açıklandı. Dizinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. İşte Sen Anlat Karadeniz 54. bölüm fragmanı...