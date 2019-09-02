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  • Son Güncelleme: 03.09.2019 02:04

Geri sayım sürüyor! 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon oyuncuları

ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen 'in 3. sezonu için bekleyiş devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz izleyicileri yeni sezonun hangi tarihte yayınlanacağını merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında ne zaman başlayacak sorusu çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezona dair detaylar...

Sen Anlat Karadeniz 3. sezon ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarında her çarşamba saat 20.00'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Eylül ayının ilk günlerinde gözler Sen Anlat Karadeniz 3. sezon yayın tarihine çevrildi. Bir süredir merakla araştırılan Sen Anlat Karadeniz 3. sezon ne zaman başlayacak sorusu yanıt buldu. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi...

SEN ANLAT KARADENİZ 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sen Anlat Karadeniz'in 3. sezon tarihi 4 Eylül Çarşamba olarak açıklandı. Dizinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. İşte Sen Anlat Karadeniz 54. bölüm fragmanı...

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