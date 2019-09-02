ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Diriliş Osman izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Diriliş Osman dizisinin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Ayrıca diziye dahil olan isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. İzleyiciler Diriliş Ertuğrul devamı olan Diriliş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak olacak Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak dizinin Eylül-Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin başlama tarihi açıkladığında haberimizin içinde yer alacak.