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  • 02.09.2019 23:23
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 23:23

devamı olan ne zaman başlayacak? Yeni sezon oyuncuları belli oluyor!

5 sezondur TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan yeni sezonda olarak ATV ekranlarında yayınlanacak. Diziyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden izleyiciler heyecanla hakkında detaylar netleşmeye başladı. Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sürem ATV'de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Peki, Diriliş Ertuğrul devamı olan ? İşte Diriliş Osman kadrosuna katılan isimler...

Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte yeni isimler...

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Diriliş Osman izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Diriliş Osman dizisinin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Ayrıca diziye dahil olan isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. İzleyiciler Diriliş Ertuğrul devamı olan Diriliş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak olacak Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak dizinin Eylül-Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin başlama tarihi açıkladığında haberimizin içinde yer alacak.

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