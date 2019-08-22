Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Müşteri, Güneş sistemindeki hangi gezegenin diğer adıdır?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Güven Bana'daki "Müşteri, Güneş sistemindeki hangi gezegenin diğer adıdır?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...

Soru: Eskişehir'e bağlı olan, tarihteki ünlü bir muharebeyle aynı adı taşıyan ilçe hangisidir?

A: İnönü

B: Malazgirt

C: Otlukbeli

D: Dumlupınar

DOĞRU CEVAP: İnönü