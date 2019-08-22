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  • 22.08.2019 21:15
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 21:15

'e bağlı olan, tarihteki ünlü bir muharebeyle aynı adı taşıyan ilçe hangisidir?

'nın sunumuyla ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Güven Bana yarışması çok konuşuluyor. Bu akşamki yarışmada "'e bağlı olan, tarihteki ünlü bir muharebeyle aynı adı taşıyan ilçe hangisidir?" sorusu yarışmacılara yönetildi. Programı izleyenler heyecanla bu soruya yanıt arıyor. Peki, Eskişehir'e bağlı olan, tarihteki ünlü bir muharebeyle aynı adı taşıyan ilçe hangisidir? İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

Tarihteki ünlü bir muharebeyle aynı adı taşıyan ilçe hangisidir?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Müşteri, Güneş sistemindeki hangi gezegenin diğer adıdır?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Güven Bana'daki "Müşteri, Güneş sistemindeki hangi gezegenin diğer adıdır?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...

Soru: Eskişehir'e bağlı olan, tarihteki ünlü bir muharebeyle aynı adı taşıyan ilçe hangisidir?

A: İnönü

B: Malazgirt

C: Otlukbeli

D: Dumlupınar

DOĞRU CEVAP: İnönü

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