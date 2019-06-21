Milyonlarca kişi tarafından oynanan PUBG için yeni bir güncelleme daha gelecek. Gelen güncellemeyle birlikte oyuncular artık daha rahat iletişim kurabilecek. Şimdi birçok PUBG oyuncusu gelecek bu güncellemede hangi özelliklerin bulunduğunu araştırıyor.

RADYO MESAJLARI AKTİF OLACAK

PUBG'ye gelen yeni güncellemenin ardından artık radyo mesajları aktif olacak. Dönemin efsane oyunları arasında yer alan Counter Strike'da alışkın olduğumuz radyo mesajları PUBG'de de yer alacak.