Benim Tatlı Yalanım dizisinin ikinci bölümünde heyecan doruktaydı. Star TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Benim Tatlı Yalanım dizisi ikinci bölümüyle de dikkat çekti. Şimdi izleyiciler merakla Benim Tatlı Yalanım 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suna, Nejat'ın; "Kayra'nın doğum günü için annesi (Aylin) olur musun?" teklifi karşısında şoke olur. Nejat'ın çaresizliğinin üzerine Kayra'nın heyecanı da binince, Suna, Nejat'ın teklifini kabul eder.