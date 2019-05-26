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  • 26.05.2019 20:10
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 20:10

8. bölüm canlı izle

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi final bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Aysel alevler içinde korkuya kapılmış bir şekilde uyanıyor. Peki, heyecan dolu final bölümünde neler olacak? . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

Ekranların sevilen dizisi 'un heyecan dolu final bölümü için nefesler tutuldu. Yeni bölümde Karan, alevler içinde kalan Aysel'e ulaşmaya çalışıyor. . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

ZENGİN VE YOKSUL FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aysel alevler içinde uyanır... Korkuya kapılmış, ne yapacağını bilmez halde, ailesini uyandırmaya çalışır.

KARAN, AYSEL'İ ARIYOR

Karan ise dehşete kapılmış, Aysel'e ulaşmaya çalışıyor. Karan Aysel'i bu durumdan nasıl kurtaracak? Peki Aleyna, öcünü almadan duracak mı?

KARAN VE AYSEL YENİ BİR HAYATA BAŞLAYABİLECEK Mİ?

Karan, Aysel için cezaevine bile girmeyi göze alır ama onu içerideki tehlikelerden kim koruyacak? Aysel ve Karan, her şeyi geride bırakıp yeni bir hayata başlayabilecekler mi?

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