Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 23.05.2019 16:31
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 16:40

52. son bölümde Nefes'in radyo sahnesi izleyicilerden tam not aldı!

52. son bölüm, dün akşam Atv ekranlarında izleyiciye duygu dolu anlar yaşattı. Nefes'in radyo programında konuştuğu sahne, izleyicilerden tam not aldı. Sen Anlat Karadeniz'de Nefes'in yaşadıklarını anlattığı sahneden mutluluk duyduğunu belirten izleyici, Twitter hesaplarından, "Dün gece herkes bu sahneyi konuştu" notuyla paylaşımlarda bulundu. İşte ün çok konuşulan radyo sahnesi!

Sen Anlat Karadeniz 52. son bölüm dün akşam ATV ekranlarında yayınlandı. Nefes Kaleli'nin radyo sahnesi geceye damga vurdu. Şiddet gördüğü günleri geride bıraktığına inandıktan sonra radyo programı yapan Nefes'in hayat hikayesini anlatmasına sevinen izleyiciden, diziyle ilgili sosyal medya üzerinden yorum yağdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriSen Anlat Karadeniz 52. son bölümde Nefes'in radyo sahnesi izleyicilerden tam not aldı! Sen Anlat Karadeniz son bölüm full izle
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri