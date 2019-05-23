Sen Anlat Karadeniz 52. son bölüm dün akşam ATV ekranlarında yayınlandı. Nefes Kaleli'nin radyo sahnesi geceye damga vurdu. Şiddet gördüğü günleri geride bıraktığına inandıktan sonra radyo programı yapan Nefes'in hayat hikayesini anlatmasına sevinen izleyiciden, diziyle ilgili sosyal medya üzerinden yorum yağdı.
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