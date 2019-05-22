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  • Son Güncelleme: 22.05.2019 21:49

22 Mayıs belli oldu! Bu haftanın kazanan numaraları hangileri?

Her hafta çarşamba ve cumartesi yapılan Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. Şimdi birçok kişi 22 Mayıs nı araştırıyor. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri? İşte ...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen Sayısal Loto'da şanslı numaralar açıklandı. Şimdi birçok kişi merakla bu haftanın şanslı numaralarını bekliyor. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte 22 Mayıs sorgulama...

22 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonucu: 12 - 18 - 19 - 20 - 21 - 26

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

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