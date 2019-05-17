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  • 17.05.2019 15:40
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 15:40

'la Sofrada haftanın finali bugün kim birinci oldu? kim kazandı?

'la Sofrada 2019 Cuma günü hayranlarının karşısına çıkıyor. Zuhal Topal'la bugünün yarışmacısı kaç puan aldı? izleyenler değişik yörelere ait farklı tatların gelinler eliyle nasıl sunulduğuna tanıklık ediyor. Zuhal Topal'la Sofrada 17 Mayıs 2019 haftanın finali heyecanı başladı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bu akşam haftanın finali bölümüyle ekranlara geliyor. Haftanın birincisi bugünkü gelinin yemeklerini yapıp, kayınvalidelerin ve Zuhal Topal'ın vereceği puanların ardından belli olacak. Peki 17 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün kim birinci oldu? ?

17 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

'la Sofrada 2019 Cuma günü saat 16.00 itibariyle başladı. 'nin lezzet kokan yarışması bir final bölümü ile daha karşımızda. Peki Zuhal Topal'la Sofrada 10 Mayıs 2019 Cuma haftanın birincisi kim oldu ve 10 bin lira kazandı? İşte detaylar... Kaynanalar Şeyma gelinin yemeklerini tattıktan sonra ona puan verecekler. Hafta finalinde kaynanaların kaçar puan verecekleri merak ediliyor. Zuhal Topal haftanın kazananı kim oldu? Haftanın birincisi Esra Hanım ve Emine Hanım oluyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bu akşam haftanın finali bölümüyle ekranlara geliyor. Haftanın birincisi bugünkü gelinin yemeklerini yapıp, kayınvalidelerin ve Zuhal Topal'ın vereceği puanların ardından belli olacak. Zuhal Topal'la haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülü kazanan yarışmacı belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 16 MAYIS 2019 PUANLAMA

Nezahat Hanım: 5 puan

Bediha Hanım: 3 puan

Şadiye Hanım: 3 puan

Sultan Hanım: 3 puan

Zuhal Topal: 8 puan

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 14 MAYIS PUANLARI

Mine Hanım: 3 puan

Nezahat Hanım: 3 puan

Bediha Hanım: 3 puan

Sultan Hanım: 3 puan

Zuhal Topal:5 puan

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ? HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın birincisi Esra Hanım ve Emine Hanım oluyor.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu.Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır.

Atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.

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