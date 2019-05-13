TRT 1 ekranlarında 3 sezondur devam eden 'Payitaht Abdülhamit' dizisi yeni sezonda kan değişikliğine gidiyor. Abdülhamit Han karakterine hayat veren dizinin başrolü Bülent İnal önceki gün yaptığı paylaşımda bu gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.