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  • 13.05.2019 18:04
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 18:04

dizisinde şaşırtan ayrılık! resmen açıkladı

TRT 1 ekranlarında 3 sezondur izleyicileri ekran başına kitleyen "" dizisinin bazı ayrılık yaşandı. Abdülhamid Han karakterine hayat veren önceki gün yaptığı paylaşımda bu gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

TRT 1 ekranlarında 3 sezondur devam eden 'Payitaht Abdülhamit' dizisi yeni sezonda kan değişikliğine gidiyor. Abdülhamit Han karakterine hayat veren dizinin başrolü Bülent İnal önceki gün yaptığı paylaşımda bu gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

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