TRT ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Diriliş Ertuğrul heyecan dolu yeni bölümüyle geçen hafta izleyicilerini ekran başına kilitledi. Geçen haftanın final sahnesinde Mergen ve Turgut Alp'in başına gelenler izleyicileri heyecanlandırdı. İzleyiciler özellikle dizinin sevilen karakterlerinden olan Turgut Alp'in ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Peki, bu haftaki bölümde neler yaşanacak? İşte cevabı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA OBAYA İKİ ÖLÜM HABERİ GELİYOR