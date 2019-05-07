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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 22:24

'da sürpriz gelişme! Oba iki ölüm haberiyle derinden sarsılıyor

Ekranların reyting rekortmeni tarihi dizisi 'un geçen haftaki bölümünde ortalık karıştı. Final sahnesinde yaşananlar geçen haftaya damgasını vurdu. Heyecan dolu son bölümün ardından izleyiciler 'i canlandıran Cengiz Coşkun'un ve 'i canlandıran Ali Buhara Mete'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağını bekliyor. Peki, bu hafta dizide neler yaşanacak? İşte ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde yaşanacak olaylar...

TRT ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Diriliş Ertuğrul heyecan dolu yeni bölümüyle geçen hafta izleyicilerini ekran başına kilitledi. Geçen haftanın final sahnesinde Mergen ve Turgut Alp'in başına gelenler izleyicileri heyecanlandırdı. İzleyiciler özellikle dizinin sevilen karakterlerinden olan Turgut Alp'in ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Peki, bu haftaki bölümde neler yaşanacak? İşte cevabı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA OBAYA İKİ ÖLÜM HABERİ GELİYOR

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