Wonder Woman aynı adlı DC Comics karakterinden uyarlanan 2017 yapımı Amerikan süper kahraman filmidir. Film, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Şimdi izleyiciler Wonder Woman filminin oyuncularını araştırıyor.

WONDER WOMAN OYUNCULARI

Wonder Woman'ın yönetmen koltuğunda Patty Jenkins oturuyor. Filmin senaryosunu Allan Heinberg ve Geoff Johns kaleme alırken filmin süper kahraman kadınını Batman vs Superman: Adaletin Şafağı filminde olduğu gibi yine Gal Gadot canlandırıyor. Filmin kadrosunda Connie Nielsen, Chris Pine, Robin Wright ve David Thewlis gibi başarılı isimler bulunuyor.

WONDER WOMAN KONUSU

Wonder Woman olmadan önce Amazon prensesi olan Diana, yenilmez bir savaşcı olarak eğitilmiştir. Yetiştirildiği gözlerden uzak cennet adanın üzerinden geçen bir Amerikan Pilot'unun uçağı düşer ve bu kazadan kurtulan pilot baygın olarak adanın kıyılarında bulunur. Pilot, Diana'ya adanın dışındaki dünyada büyüyen savaş tehdidinden bahseder. Bu tehdidi durdurabileceğine inanan Diana, adayı terk eder. İnsanlığın yanında tüm savaşları durdurmak için çarpışan Diana, tüm güçlerini ve gerçek kaderini keşfedecektir.

WONDER WOMAN FİLMİ HAKKINDA

Wonder Woman, aynı adlı DC Comics karakterinden uyarlanan 2017 yapımı Amerikan süper kahraman filmi. DC Extended Universe'in dördüncü yapımı olarak tasarlandı. Film Patty Jenkins tarafından yönetilirken senaryo Jason Fuchs tarafından yazıldı.