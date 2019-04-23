Başrollerinde Zafer Algöz ve Demet Akbağ'ın yer aldığı Görevimiz Tatil filmi 2018 yılında vizyona girdi. Komedi türündeki film bu akşam televizyon ekranlarında da izleyici karşısına çıkıyor. Şimdi izleyiciler merakla Görevimiz Tatil filmi nerede çekildi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Görevimiz Tatil oyuncuları kimler? İşte cevabı...

GÖREVİMİZ TATİL OYUNCULARI KİMLER?

Murat Şeker'in yönetmenliğini yaptığı Görevimiz Tatil filminin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Zafer Algöz, Deniz Altan, Ali Keçeli, Hakan Bilgin, Özlem Türkad, Filiz Ahmet, Sarp Akkaya, Yılmaz Gruda ve Enis Arıkan'ın rol aldığı "Görevimiz Tatil" filminde; yıllardır tatile gitmemiş bir ailenin Ege'de bir köye doğru yola çıkışlarını ve bu yolculukta yaşadıkları maceraları konu ediniyor.

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Görevimiz Tatil filminin çekimleri İstanbul ve İzmir'de yapıldı. Ailenin şehir hayatını yansıtan sahneler İstanbul'da çekilirken yol sahneleri ve devamı için İzmir'e doğru yol alındı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Birgi Mahallesi'nde yapılan çekimlerden sonra da Bayındır bölgesinde bazı sahneler çekildi.

GÖREVİMİZ TATİL KONUSU

4 ferdi olan Mutlu ailesinin aile reisi Sıtkı, cimriliğiyle bilinen bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan bıkmış, kocasının aileye olan ilgisizliğinden şikayetçidir. Yıllardır tatile gitmemiş olan çift, terapistlerinin de ikna çabalarının sonuç vermesiyle birlikte bir karavan kiralarlar. Antalya'ya doğru yola çıkan çifti bu yolda kimi aksilikler beklemektedir. Arabaları bozulan çift, Yavaşlar Köyü'ne gitmek zorunda kalır. Köylülerin misafiri olan şehirli çift, burada köylülere öğretecebilecekleri kimi şeyler olduğunu fark eder. Bu ortaklık hem iki kültürü birleştirecek hem de haklı bir mücadeleye destek verecektir.