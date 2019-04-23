Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 23.04.2019 19:02
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 19:02

filmi nerede çekildi? kimler?

filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında da izleyici karşısına çıktı. Şimdi izleyiciler merakla sorusuna yanıt arıyor. Peki, kimler? İşte Görevimiz Tatil filmine dair detaylar...

Görevimiz Tatil filmi nerede çekildi?

Başrollerinde Zafer Algöz ve Demet Akbağ'ın yer aldığı filmi 2018 yılında vizyona girdi. Komedi türündeki film bu akşam televizyon ekranlarında da izleyici karşısına çıkıyor. Şimdi izleyiciler merakla sorusuna yanıt arıyor. Peki, kimler? İşte cevabı...

GÖREVİMİZ TATİL OYUNCULARI KİMLER?

Murat Şeker'in yönetmenliğini yaptığı Görevimiz Tatil filminin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Zafer Algöz, Deniz Altan, Ali Keçeli, Hakan Bilgin, Özlem Türkad, Filiz Ahmet, Sarp Akkaya, Yılmaz Gruda ve Enis Arıkan'ın rol aldığı "Görevimiz Tatil" filminde; yıllardır tatile gitmemiş bir ailenin Ege'de bir köye doğru yola çıkışlarını ve bu yolculukta yaşadıkları maceraları konu ediniyor.

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Görevimiz Tatil filminin çekimleri İstanbul ve İzmir'de yapıldı. Ailenin şehir hayatını yansıtan sahneler İstanbul'da çekilirken yol sahneleri ve devamı için İzmir'e doğru yol alındı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Birgi Mahallesi'nde yapılan çekimlerden sonra da Bayındır bölgesinde bazı sahneler çekildi.

GÖREVİMİZ TATİL KONUSU

4 ferdi olan Mutlu ailesinin aile reisi Sıtkı, cimriliğiyle bilinen bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan bıkmış, kocasının aileye olan ilgisizliğinden şikayetçidir. Yıllardır tatile gitmemiş olan çift, terapistlerinin de ikna çabalarının sonuç vermesiyle birlikte bir karavan kiralarlar. Antalya'ya doğru yola çıkan çifti bu yolda kimi aksilikler beklemektedir. Arabaları bozulan çift, Yavaşlar Köyü'ne gitmek zorunda kalır. Köylülerin misafiri olan şehirli çift, burada köylülere öğretecebilecekleri kimi şeyler olduğunu fark eder. Bu ortaklık hem iki kültürü birleştirecek hem de haklı bir mücadeleye destek verecektir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriGörevimiz Tatil filmi nerede çekildi? Görevimiz Tatil oyuncuları kimler?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri