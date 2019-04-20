Gelinim Mutfakta 19 Nisan 2019 Cuma saat 12.00 itibariyle başladı. Gelinim Mutfakta 19 Nisan 2019 Cuma puan durumu nasıl oldu? Çeyreği kazanan gelin kim oldu. Bu hafta finalinde bilezikleri kim aldı. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Gelinim Mutfakta'ya bugün Saba Tümer katılıyor. Ünlü sunucu Tümer kahkahaları ile eğlenceli anlar yaşatıyor. Haftanın finali geldiği zaman bir isim elenecek. Birinci olan yarışmacı bilezikleri kazanacak.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 285. bölümünde yarışmaya veda eden gelin ve kaynana belli oldu. Hafta toplamında en az puanları Handan-Meltem Nur Akdemir ve Sevim-Güngör Üzüm çifti aldı.

Meltem 9 puanla gün sonuncusu oldu, Meltem'i 10 puanla Gülcan takip etti. 14 puan toplayan Güngör birinci oldu, 13 puanın sahibi Ezgi ise günü ikincilikle tamamladı. Haftalık değerlendirme sonunda, son ikiye Meltem ve Güngör kaldı. Toplamda 45 puan alan gelin Meltem ve kayınvalide Handan Hanım yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da Handan-Meltem Nur Akdemir, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "ağlayan pasta" ile yarıştılar.

Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Reyhan-Ezgi Yıldırım ve Besime-Gülcan Ekinci çiftinden birisi kazandı. Beş altın bileziğin sahibi ise 67 puanla Ezgi oldu. Böylece Ezgi, bileziklerini 55'e tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün 19 Nisan Cuma gelinler ağlayan kek tatlısını yapacak. Kıyasıya yarışan Güngör, Ezgi, Meltem, Gülcan Gelin'den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta'da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 19 Nisan Cuma günün birincisi kim oldu? Kaynak: Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi?

18 NİSAN PERŞEMBE PUAN DURUMU

Ezgi :13

Gülcan : 17

Güngör : 9

Meltem : 8

18 Nisan 2019 Perşembe günü birinci olan gelin 17 puanla Gülcan oldu. Günün sonuncusu ise 8 puanla Meltem

17 NİSAN ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Ezgi : 17

Gülcan: 11

Güngör: 8

Meltem: 10

17 Nisan 2019 Çarşamba günü birinci olan gelin 17 puanla Ezgi oldu. Günün sonuncusu ise 8 puanla Gülcan

16 NİSAN SALI PUAN DURUMU

Ezgi : 24

Gülcan: 23

Güngör: 26

Meltem: 18

16 Nisan 2019 Salı günü birinci olan gelin Ezgi. Günün sonuncusu ise 23 puanla Gülcan

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA?

Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı sevilen televizyon programı hafta içi hergün saat 12.15 de yayınlanıyor. Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı programda gün sonunda kazanan gelin adayı çeyreği alıyor. Hafta sonunda ise hafta içi alınan puanlar toplanarak finalist belirleniyor ve talihli gelin tam 5 bileziğin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA BAŞVURU FORMU

Kanal D ekranlarında haftaiçi hergün yayınlanan program Gelinim Mutfakta'ya başvurmak için kanalın sitesindeki ilgili formun doldurulması gerekiyor.

GELİNİM MUTFAKTA BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Resim ekleme bölümünden resminizi yükleyerek ve Kanal D'nin Gelinim Mutfakta sayfasında sorulan sorulara doğru cevap vererek başvurma işlemini gerçekleştirilebilirsiniz. Ajanslardan gelen kişilerin değil tamamen içimizden kişilerin yarıştığı program reyting rekorları kırıyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul'a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.