Cuma günlerinin dikkat çeken dizisi İstanbullu Gelin yeni bölümüyle ekranlara geldi. İstanbullu Gelin'in son bölümünde Süreyya, Faruk ile duygularını paylaşmak istemedi. Süreyya, karşılaştığı geçmişiyle yüzleşmekte zorlandı. Şimdi izleyiciler İstanbullu Gelin 82. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte son bölüme dair dikkat çeken detaylar...

İSTANBULLU GELİN 82. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Cuma günlerinin sevilen dizisi İstanbullu Gelin yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Dikkat çeken son bölümün ardından izleyiciler merakla yeni bölümü bekliyor. Peki, İstanbullu Gelin 82. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Süreyya, karşılaştığı geçmişiyle yüzleşmekte zorlanır. İçine kapanan Süreyya, Faruk ile bile duygularını paylaşmak istememektedir.

ADEM VE FİKRET'İN YENİ DÜZENİ

Esma ve Garip şirkete gittiklerinde Adem ve Fikret'in yeni düzeni olan Happy Friday'e denk gelir ve onları sorumsuzlukla suçlar. Dilara ve Mert'in ilişkisi ise sınavlarına devam etmektedir.

SÜREYYA GEÇMİŞTE OLANLARI ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYOR

Açılış hazırlıklarıyla ilgilenen Faruk Süreyya'nın durağanlığını restoranla bağlantısı olduğunu düşünür. Süreyya ise geçmişi deşmeye devam eder ve hiç beklemediği bir sırla daha karşılaşır.